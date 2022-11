Gli sparano alle spalle con un fucile ad aria compressa: nell’Agrigentino indaga la polizia

Pare – stando a quanto riferito dallo stesso ventiquattrenne ferito – che siano stati alcuni ragazzi

Un giovane gambiano di 24 anni è stato trasportato all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì dopo che qualcuno gli ha sparato alle spalle con un fucile ad aria compressa. L’esame radiografico al quale il giovane immigrato è stato sottoposto ha confermato che nella schiena aveva un piombino. Tutto è accaduto durante la notte fra domenica e lunedì. Ad indagare sul caso la polizia. Non è ben chiaro per quale motivo contro il giovane gambiano siano stati esplosi dei colpi con una carabina ad aria compressa. Pare – stando a quanto riferito dallo stesso ventiquattrenne ferito – che siano stati alcuni ragazzi. Ma non c’è naturalmente nessuna certezza investigativa in merito.