Gol da record in Sicilia, in rete dopo meno di 4 secondi dal fischio d’inizio – VIDEO

Il gol messo a segno in occasione del fischio d'inizio di Mazarese-Nissa è tra i più veloci della storia del calcio italiano.

Giornata storica per il calcio siciliano in virtù di quanto avvenuto domenica 12 febbraio in “Mazarese-Nissa” allo stadio comunale “Nino Vaccara” in occasione della 21esima giornata del Girone A del campionato di Eccellenza.

Al momento del fischio iniziale del match il capitano dei padroni di casa, Gioacchino Giardina, ha segnato calciando direttamente da metacampo, con la sfera che si è insaccata in porta in appena 3,84 secondi. Un gesto tecnico che è valso al calciatore una rete da record, tra le più veloci messe a segno nel calcio.

Tra i gol più veloci del calcio italiano

“Nella pausa tra primo e secondo tempo abbiamo controllato le telecamere che riprendono il match e la S.C. Mazarese comunica che il gol realizzato da Giardina nel match odierno è stato realizzato a 3.81 secondi, tra i gol più veloci della storia del calcio italiano“, comunicano i padroni di casa in un post social.

La clamorosa azione è stata omaggiata anche dagli stessi avversari della Nissa che, sportivamente, hanno così commentato: “Una marcatura che ci riguarda in negativo, ma da segnalare perché è una rete che riscrive la storia dei gol più veloci”.

Fonte video: Facebook – S.C. Mazarese