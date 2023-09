Gossip, Stefano De Martino: “Io e Belen divorziamo di nuovo”

Intervistato da Francesca Fagnani, Stefano De Martino parla della nuova rottura con la showgirl argentina Belen Rodriguez

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno deciso di separarsi, di nuovo.

Il ballerino e conduttore televisivo, intervistato da Francesca Fagnani a “Belve”, ha rivelato i dettagli dell’ennesima rottura con la modella argentina

Stefano De Martino si confessa in tv: “Il mio matrimonio non è finito per un tradimento”. Ma dopo tutte le illazioni di Belen Rodriguez sulle corna lui non sa ancora il suo stato civile? “Devo ridivorziare” dice tra il furbo e l’ironico rispedendo al mittente tutte le accuse: “Io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti”. Con Belen è finita per colpa di un’altra? “Non mi è mai capitato di avere relazioni parallele, le amanti. Non ho mai capito gli uomini che c’hanno le amanti. Deve essere una fatica immane” risponde.

De Martino: “Mi piacciono le donne ma non ne faccio una malattia”

“Se le ragazze sono il mio punto debole? Ma quando l’ho detta questa cosa? – ha proseguito De Martino – No, significherebbe essere una persona schiava dei propri impulsi. Ora ho quasi 34 anni… Mi piacciono le donne, ma non ne faccio una malattia”.

Perché Belen Rodriguez allora ogni volta ci ricasca con Stefano De Martino? Non sono bastate crisi e separazioni ad allontanarli. Fino ad oggi. Il segreto sta tutto nel carattere del conduttore tv. “Se sono una fregatura? Io faccio un mestiere che ho inventato di saper fare, poi nel tempo l’ho imparato sul campo. Più fregatura di questo… E’ l’esempio cardine. Con le donne anche: io non mi consiglierei mai”.