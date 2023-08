Grande Fratello Vip, annunciato il primo concorrente: è Alex Schwazer

Il campione della corsa, al centro della bufera doping nel 2012 e nel 2016, cerca la rivincita personale e punta alle prossime Olimpiadi di Parigi

Svelato il primo concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip pronta a partire il prossimo 11 settembre.

Si tratta di Alex Schwazer, presentato dal conduttore Alfonso Signorini con un video social.

L’atleta entrerà così nella casa più spiata d’Italia, potendo però allenarsi in vista delle Olimpiadi di Parigi del 2024.

La storia di Alex Schwazer

Oro olimpico a Pechino nel 2008, categoria 50 km di marcia, il 40enne altoatesino ha vissuto anni complicati.

Al centro della bufera doping nel 2012 e nel 2016 – quest’ultima oggetto di polemiche per via di una possibile manipolazione delle provette – Schwazer vuole prendersi la sua rivincita e qualificarsi ai prossimi giochi olimpici.

Alfonso Signorini, a tal proposito, gli ha garantito che potrà allenarsi all’interno del programma

“Ho intenzione di tornare alle gare e per nessuna causa posso interrompere gli allenamenti” dice il marciatore e Signorini lo rassicura: “Ti prometto che ti seguiremo giorno per giorno in questo allenamento che so che sarà molto tosto, degno di un campione olimpionico quale sei tu”.