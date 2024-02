Gratta e vinci fortunato a Palermo: anziana porta a casa 200mila euro con un biglietto da 3

Stordita dall'emozione la donna non si è resa conto subito della maxi vincita

Una delle più semplice delle azioni quotidiane, quella di acquistare un gratta e vinci al tabacchi assieme a un pacco di sigarette, si trasforma in gioia pura per un’anziana signora. Ma ciò che è simpatica è la vicenda, che ha visto la donna grattare il biglietto fortunato pensando di avere vinto soltanto 200 euro e per questo di doverli incassare subito. Quì – come riporta PalermoToday – la grande sorpresa, quando i titolari hanno scoperto che aveva messo a segno un colpaccio da 200mila euro. Succede ieri mattina presso una rivendita di tabacchi in piazza Tommaso Natale.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Stordita dall’emozione

“Avrà un’ottantina di anni, non sappiamo se abiti o meno nel quartiere – dice Daniela Moranea, la titolare dell’esercizio. Viene comunque spesso qui e ogni volta quando acquista le sigarette aggiunge anche un gratta e vinci”. Stessa azione ieri, quando oltre alle sigarette la donna acquista anche un biglietto di “Numeri fortunati” costato 3 euro. Probabilmente stordita dall’emozione di avere vinto, la donna non si è resa conto che invece di 200 gli euro erano 200mila.