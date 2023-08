Schianto all’alba in corso Serrovira: grave centauro, si valuta la Rianimazione

Secondo grave incidente a Licata nel giro di poche ore. Giovane in gravi condizioni.

Ancora un brutto incidente a Licata, in provincia di Agrigento, dove in corso Serrovira – in centro – si sono scontrati uno scooter e un’auto.

Il bilancio è di un ferito, purtroppo ricoverato in gravi condizioni.

Incidente in corso Serrovira a Licata, grave centauro

Rimane ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi avrebbero impattato all’incrocio tra corso Serrovira e via Gaetano De Pasquali alle prime luci dell’alba. Ad avere la peggio, in seguito al violento scontro, il giovane centauro.

Il ragazzo, soccorso dagli operatori del 118, è stato trasferito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Dopo le prime cure al Pronto Soccorso, viste le gravi condizioni del giovane, i medici avrebbero deciso di chiedere il trasferimento in un altro ospedale attrezzato con la Rianimazione per garantire le migliori cure al malcapitato. Presenti anche le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.

Sei feriti sulla Statale 115

L’ultimo sabato mattina di agosto si è rivelato particolarmente drammatico per Licata, dove nella prima mattinata si è verificato un altro brutto incidente. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre auto: in seguito all’impatto lungo la Statale 115, sono rimaste ferite sei persone. Da chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità del violento scontro.

Immagine di repertorio