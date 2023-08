Incidente nella mattinata, 6 feriti dopo il violento scontro tra tre auto sulla Statale 115

Ancora un incidente lungo la SS 115, coinvolte tre auto e sei persone: la prima ricostruzione dell'impatto nell'Agrigentino.

Il sabato mattina di Licata, in provincia di Agrigento, si apre con un brutto incidente all’ingresso della città, lungo la famigerata Strada Statale 115 Sud Occidentale Sicula.

Il bilancio è di sei feriti. Ancora in corso gli accertamenti su quanto accaduto intorno alle 8 del mattino.

Incidente all’ingresso di Licata, 6 feriti

Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, tre auto si sarebbero scontrate in via Palma. Gravi i danni alle vetture in seguito al violento impatto. Si registrano anche sei feriti che, secondo le prime indiscrezioni, fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere i malcapitati. Presenti per le operazioni di soccorso e per i rilievi di rito anche gli agenti di polizia, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Immagine di repertorio