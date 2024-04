Grave incidente sulla Palermo-Catania, pulmino sbanda e si schianta: 7 feriti, 3 gravi

Un bruttissimo incidente si è verificato questo pomeriggio sulla Palermo-Catania: 3 dei 7 feriti sono stati trasportati in elisoccorso

Gravissimo incidente stradale in prossimità dello svincolo di Catenanuova dell’autostrada Palermo-Catania, in direzione del capoluogo etneo. Il bilancio è di sette feriti, due dei quali trasferiti in elisoccorso a Caltanissetta e a Catania: tre sarebbero in codice rosso. Sono intervenute quattro ambulanze. Il tratto, in direzione Catania, tra Agira e Catenanuova, è stato chiuso per consentire l’intervento dei soccorsi.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia stradale, un pulmino, che trasportava ragazzi dell’oratorio salesiano Don Bosco di San Gregorio di Catania , il cui numero non è stato possibile ancora definire, è rimasto coinvolto nell’incidente ma non è ancora chiara la dinamica. Avrebbe forato una ruota per poi sbandare: da lì lo schianto. Non sembrerebbero esserci altri veicoli coinvolti ma sul posto ci sono anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna per i soccorsi ai feriti. Il traffico, attualmente, risulta in tilt.

