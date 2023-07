Dalla caduta alla tragedia, dichiarata morte cerebrale della piccola Greta

Triste aggiornamento sulle condizioni della bambina precipitata dal balcone di casa a Mazara del Vallo.

Peggiorano le condizioni della piccola Greta, la bambina caduta dal balcone di casa sua a Mazara del Vallo (provincia di Trapani): nella serata di ieri è stata dichiarata in coma irreversibile, nelle scorse ore i medici hanno purtroppo confermato la morte cerebrale.

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla triste storia della bambina.

Greta, caduta dal balcone: dichiarata morte cerebrale

Pare che la bimba – ricoverata d’urgenza al Trauma Center di Villa Sofia – sia in coma irreversibile da ieri sera. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Visto il peggioramento delle sue condizioni, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale della bimba.

Rimane ancora da ricostruire la dinamica della tragica caduta della piccola, un episodio che ha sconvolto l’intera comunità di Mazara del Vallo. Pare che la piccola, 4 anni appena, sia caduta – per cause da accertare – dal balcone situato al secondo piano della sua casa in via Castelvetrano. Soccorsa dal 118 mentre si trovava in arresto cardiaco, la piccola è sopravvissuta ma è arrivata in ospedale – dove, tra l’altro, è stata sottoposta a un delicato intervento alla milza – in condizioni già disperate.

Il cordoglio delle istituzioni

L’intera comunità di Mazara del Vallo si stringe attorno alla famiglia della piccola Greta dopo la dichiarazione della sua morte cerebrale.

“La piccola Greta non ce l’ha fatta! Il cordoglio della Città. La Città di Mazara del Vallo, attraverso un messaggio espresso dal sindaco Quinci, dell’amministrazione e dal consiglio comunale, esprime il cordoglio per la scomparsa della piccola Greta, la bimba di 4 anni che nella serata di domenica è precipitata dal balcone del secondo piano di un appartamento della via Castelvetrano”.

“La piccola Greta non ce l’ha fatta per le gravi ferite riportate in seguito alla caduta ed è spirata al Trauma Center dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo dove era stata trasportata dopo i primi celeri soccorsi del personale del 118 e una delicata operazione di asportazione della milza eseguita dall’equipe del reparto di chirurgia dell’ospedale Abele Ajello. La Città si stringe forte alla famiglia della piccola Greta in questo momento così drammatico”.

Immagine di repertorio