Grimaldi Graduate Program, candidature aperte per la seconda edizione

Un percorso retribuito di formazione e di inserimento in azienda progettato per brillanti neolaureati e laureandi

Dopo il successo registrato quest’anno, il Gruppo Grimaldi lancia la seconda edizione del Grimaldi Graduate Program, un percorso retribuito di formazione e di inserimento in azienda progettato per brillanti neolaureati e laureandi che desiderano mettere alla prova e potenziare il proprio talento in un contesto professionale dinamico e stimolante.

A chi è rivolto il programma

Il programma è rivolto a giovani che hanno una laurea specialistica o magistrale conseguita negli ultimi 12 mesi con il massimo dei voti, nonché a laureandi, con un’ottima padronanza della lingua inglese. SI può scegliere tra quattro diversi percorsi di formazione e inserimento; Amministrazione, Finanza e Controllo; Sales & Operations; IT / Cyber Security; Engineering. Il percorso selezionato dovrà risultare compatibile con il titolo di studio di cui si è in possesso (o che si sta per conseguire).

I candidati selezionati saranno coinvolti per 12 mesi in un programma che prevede l’affiancamento dei manager dell’azienda e la possibilità di ricoprire diversi ruoli attraverso ben tre job rotation: un percorso pensato per favorire lo sviluppo del talento ed il raggiungimento dell’autonomia nel ruolo ricoperto, attraverso una formazione completa sul posto di lavoro che punta a sviluppare sia competenze relazionali (soft skills) sia competenze tecniche (hard skills).

Come presentare la candidatura

È possibile presentare la propria candidatura per il prossimo Grimaldi Graduate Program accedendo al portale Lavora Con Noi del Gruppo Grimaldi e selezionando la sezione “Personale di Terra”. Insieme al curriculum vitae, è necessario allegare una lettera di presentazione, nella quale va specificato il percorso prescelto tra i quattro disponibili. Il termine ultimo per l’invio delle domande di partecipazione è il 31 gennaio 2024, mentre gli inserimenti in azienda sono previsti a partire dal mese di febbraio del prossimo anno.