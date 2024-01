Grimaldi Lines lancia la promozione New Advanced Booking: ecco come funziona

La Compagnia di Navigazione ha lanciato l'offerta speciale per le vacanze di primavera ed estate

Con Grimaldi Lines è già tempo di dimenticare il freddo dell’inverno per pensare ai colori della primavera e al caldo sole estivo! La Compagnia di Navigazione ha infatti lanciato la promozione speciale per le vacanze di primavera ed estate, che consente di prenotare il prossimo viaggio via mare verso le più belle destinazioni del Mar Mediterraneo, con anticipo e ad un prezzo conveniente.

Grimaldi Lines, l’offerta

Si tratta del New Advanced Booking, che prevede il 20% di sconto (diritti fissi, costi EU ETS e servizi di bordo esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni, i veicoli e gli animali domestici al seguito, per tutte le prenotazioni effettuate entro il 30 aprile 2024, su partenze selezionate tra il 6 maggio e il 30 settembre 2024.

L’offerta è valida sui seguenti collegamenti da/per Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù e viceversa. Lo sconto è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e le partnership, con tutti i codici sconto e con le tariffe speciali dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti in Sardegna e in Sicilia.

La prenotazione

Prenotare con anticipo usufruendo della promozione New Advanced Booking è il modo migliore per pianificare le vacanze e per navigare nel sole del Mediterraneo, insieme alla famiglia o in gruppo con gli amici, a bordo delle accoglienti navi della flotta Grimaldi Lines.