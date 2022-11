Grosseto, corriere trova cadavere di una donna per strada

Macabra scoperta questa mattina a Grosseto, dove un corriere durante il turno di lavoro ha trovato il cadavere di una donna, Stefania Lala, di 37 anni per strada.

Sul corpo della 37enne numerose e importanti ferite alla testa: la polizia, intervenuta prontamente sul luogo, sta scandagliando varie piste.

Tra queste, anche la possibile caduta della donna da una finestra di uno dei palazzi vicini al luogo di ritrovamento del corpo: la zona sarebbe molto vicina alla ferrovia della città toscana.

Aveva accompagnato i figli a scuola

La vittima, separata da qualche tempo dal marito e dipendente in un supermercato, aveva appena accompagnato i propri figli a scuola.

Chi ha avuto modo di incrociarla e scambiare delle chiacchiere con lei afferma di averla vista tranquilla come sempre.

La donna potrebbe essere caduta dal balcone

La sua abitazione è su un altro lato degli edifici rispetto a dove è stato trovato il corpo. Secondo quanto rilevato dalla Polizia, il cadavere è a quattro metri dal muro del palazzo da cui, per un’ipotesi, sarebbe caduta da un terrazzino condominiale, di uso comune. Questa distanza dallo stabile, tuttavia, apre a una seconda possibilità: cioè che qualcuno l’abbia potuta colpire in strada, in una via che rimane defilata, fuori dalla vista dei passanti.

Sul posto si è recato per il sopralluogo il magistrato di turno della procura di Grosseto, Carmine Nuzzo. Sarà disposta l’autopsia per ricostruire ogni dettaglio di questa agghiacciante tragedia.