Grotte, interventi per il rifacimento della rete idrica

Consegnati i lavori, finanziati nell’ambito del React-Eu, che interesseranno i comuni di Grotte, Porto Empedocle e Racalmuto. L’obiettivo è garantire nelle zone interessate l’erogazione h24

GROTTE (AG) – Ha avuto luogo nei giorni scorsi, all’interno della sala consiliare del Comune, la consegna degli “Interventi strutturali per la riduzione delle perdite idriche” nei territori di Grotte, Porto Empedocle e Racalmuto alla Rti Essequattro Costruzioni Srl–Edile Vna Società cooperativa.

Presenti alla cerimonia il presidente dell’Assemblea dei sindaci di Aica e sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza, il direttore generale di Aica Claudio Guarneri, il direttore tecnico di Aica Francesco Fiorino, il sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia, il presidente del Consiglio comunale di Grotte Angelo Carlisi e il consigliere comunale di Racalmuto Sergio Pagliaro.

I lavori, finanziati dal React-Eu, prevedono il rifacimento delle reti idriche dei territori interessati, così da consentire, nelle zone oggetto di intervento, la distribuzione del liquido 24 ore su 24.

“È una giornata particolarmente importante – ha commentato Provvidenza – per le comunità di Grotte, Porto Empedocle e Racalmuto, perché finalmente abbiamo consegnato i lavori di uno dei lotti finanziati nell’ambito del React-Eu, che ha portato circa 150 milioni di euro alla nostra provincia”.

“Vogliamo creare nel medio periodo – ha aggiunto il vertice dell’Assemblea dei sindaci di Aica e primo cittadino di Grotte – una rete nuova ed eliminare tutte le perdite che, purtroppo, stanno caratterizzando il servizio”.

“Voglio sottolineare l’importanza di questo progetto – ha concluso Provvidenza – non soltanto come presidente dell’Assemblea dei sindaci di Aica, ma come sindaco di Grotte: l’avere ottenuto un finanziamento di quasi tre milioni di euro per il rifacimento della rete idrica nel centro che amministro, rappresenta un orgoglio particolare. Tra l’altro, saranno oggetto di intervento le reti della parte più antica del paese, il centro storico, e questo è per me un motivo di particolare soddisfazione”.