Ancora guai per Bill Cosby: nuova accusa di violenza sessuale

Nuovi guai all'orizzonte per Bill Cosby: per l'attore statunitense è arrivata l'ennesima accusa per violenza sessuale

Non c’è pace per Bill Cosby. L’attore statunitense è finito ancora una volta nei guai perché proprio in questi giorni una donna che lo aveva precedentemente accusato di violenza sessuale, ha potuto intentare una causa contro di lui, grazie ad una legge di New York che scade questa settimana e che dà la possibilità alle vittime di vecchi abusi caduti in prescrizione di denunciarli.

