Guerra Russia-Ucraina, Peskov accusa: “Gli Usa dietro l’attacco al Cremlino”

L'attacco al Cremlino, i droni a Odessa e le accuse agli Usa: gli ultimi aggiornamenti e le news sulla guerra in Ucraina.

“Gli Stati Uniti sono dietro l’attacco ucraino al Cremlino“: è quanto affermato da Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo Putin.

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e questo nuovo attacco che rischia di rallentare ulteriormente il percorso verso il raggiungimento della pace.

L’attacco al Cremlino e l’accusa agli Stati Uniti

Non sembra avere dubbi il portavoce Peskov, che – in alcune dichiarazioni riportate dall’agenzia Ria Novosti – si dice convinto che gli Stati Uniti abbiano contribuito al violento gesto contro la Russia, che rischia di far esplodere in maniera ancora più evidente la tensione tra i due Paesi in guerra e la comunità internazionale.

“I tentativi di rinnegare ciò sia a Kiev che a Washington sono, ovviamente, assolutamente ridicoli. Sappiamo molto bene che le decisioni su tali azioni e tali attacchi terroristici non vengono prese a Kiev, ma a Washington. E Kiev sta già facendo cosa cosa gli viene detto di fare”, ha aggiunto Peskov.

Nel testo riportato dall’agenzia si legge anche che il Cremlino ha considerato l’attacco alla residenza presidenziale come “un attacco terroristico” e “un attentato alla vita” del presidente Putin. Non si escludono, purtroppo, misure di ritorsione da parte di Mosca per l’accaduto.

La replica: “Tutti sanno che Putin non sta al Cremlino”

“Lo sanno tutti che Putin non sta al Cremlino e non c’è nessun vantaggio per l’Ucraina nel colpirlo“. Sono le parole pronunciate da una fonte del Ministero della Difesa britannico a Sky News, in riferimento al drone esploso sopra la cupola del Senato russo.

“Tutto è possibile – afferma la fonte – ma non c’è alcun vantaggio per l’Ucraina nel farlo, non c’è alcun vantaggio militare, tutti sanno che Putin non rimane al Cremlino. Semmai l’episodio è a favore della Russia, che cerca così di ottenere sostegno contro l’Ucraina”.

Guerra in Ucraina, le ultime news e gli attacchi a Odessa

Gli attacchi in Ucraina non si fermano. In particolare, nella notte Odessa è stata oggetto di un attacco con 15 droni Shahed-131/136 (12 abbattuti, che finiti contro gli alloggi di un istituto d’istruzione). Pare che sui droni siano stati trovati messaggi con scritto “Per Mosca”, “Per il Cremlino” e parole simili.

Non si esclude, quindi, che l’attacco sia una risposta a quanto accaduto nelle scorse ore nei pressi del Cremlino.

Immagine di repertorio