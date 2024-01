Guida senza patente e traffico di stupefacenti: raffica di sanzioni nel Catanese

Multe anche per guida in stato di ebbrezza

Nell’ultimo week end, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno intensificato i controlli su tutto il territorio di competenza. Sono stati pertanto attuati servizi di pattugliamento con la predisposizione di posti di controllo, anche nelle ore notturne, finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni al Codice della Strada.

Codice della strada questo sconosciuto

Nell’ambito delle verifiche alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno controllato più di 90 persone ed

oltre 60 autovetture con la contestazione di numerose contravvenzioni al Codice della Strada tra cui il

mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, nonché l’utilizzo del cellulare alla guida, condotte che

mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

Guida in stato di ebbrezza

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno denunciato

all’Autorità Giudiziaria, cinque persone per guida in stato di ebrezza alcolica che guidavano in evidente

stato di ubriachezza. Altri due soggetti denunciati per guida senza patente perché mai

conseguita. Nell’ambito dell’attività antidroga, 5 giovani segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati con delle dosi di hashish e marijuana, detenute per uso personale. La droga è stata sequestrata ed inviata al R.I.S. Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio.