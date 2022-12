Harry e Meghan dirigeranno di persona Archewell, lascia Dayani

La 40enne Dayani, al timone dell'impero di media e beneficenza della coppia da meno di 18 mesi, non verrà sostituita

Il principe Harry e Meghan Markle si occuperanno da sé della direzione della loro compagnia benefica Archewell dopo le dimissioni di Mandana Dayani dal suo incarico di presidente.

“La signora Dayani – ha annunciato un portavoce – è stata parte integrante di Archewell e le siamo grati per la sua passione, impegno e leadership. La signora Dayani è stata assunta durante il congedo maternità per far progredire l’azienda e i suoi progetti. Ha continuato a dare forma alla sua visione e al suo futuro con successo. La sua transizione è stata pianificata di comune accordo, con l’intento di fare assumere al Duca e alla Duchessa la guida della loro compagnia. Non ci sarà alcun sostituto per questa posizione, la signora Dayani sostiene pienamente il Duca e la Duchessa nei loro nuovi ruoli di leadership, e rimarranno amici”.