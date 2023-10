Hashish e marijuana a volontà: arrestati pusher nel Ragusano

Proseguono i controlli e le attività anti-droga dei carabinieri nel territorio Ragusano: diverse persone sono finite in manette

Continuano senza sosta i controlli del territorio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, con attività preventive e di contrasto ad attività illecite in materia di sostanze stupefacenti.

In particolare, nei giorni scorsi., i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vittoria, durante un’ordinaria attività di controllo del territorio, acquisivano la notizia della presenza di 2 borsoni contenenti armi e occultati a casa di un vittoriese poi identificato in C.G., cl.67.

16 kg di hashish e 200 g di marijuana trovati in casa



Per quanto appreso, i Carabinieri decidevano di espletare accertamenti presso l’abitazione del sospettato e, avuto accesso all’immobile, hanno scoperto su un soppalco del locale bagno i due borsoni segnalati. Dalla verifica del loro contenuto è emerso che all’interno non vi erano nascoste armi ma sostanze stupefacenti ed in particolare 16 chili e mezzo di hashish e circa 200 grammi di marijuana.

La droga è stata sottoposta a sequestro mentre C.G. è stato accompagnato presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Vittoria per la redazione degli atti di rito.

Ipotizzato un profitto di 170 mila euro l’anno



I Carabinieri, tenuto conto sia del quantitativo dello stupefacente rinvenuto che del suo valore di mercato che avrebbe garantito un profitto al dettaglio di circa 170.000 euro, hanno deferito C.G. in stato di arresto per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente e, terminate le formalità, lo hanno poi tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa per essere posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di rito direttissimo per la convalida della misura precautelare applicata dai militari.

A seguito di rito direttissimo, il Giudice per le Indagini Preliminari convalidava la misura dell’arresto e confermava nei confronti di C.G. la custodia cautelare in carcere.

Arrestato anche un 37enne tunisino

Nei giorni scorsi, inoltre, i militari della Stazione Carabinieri di Scoglitti, sempre nell’espletamento di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo di un giovane tunisino identificato in M.M. di trentasette anni. Il controllo di polizia ha permesso di rinvenire, occultato sulla sua persona, circa 115 gr. di hashish e 30 gr. di cocaina, entrambe le sostanze suddivise in involucri in cellophane trasparente pronti per la cessione a terzi. I Carabinieri, rilevato lo stupefacente, hanno esteso gli accertamenti presso il domicilio del tunisino nella città di Vittoria e hanno scoperto, all’interno di un garage di pertinenza di detta abitazione, la somma in contanti di 1335 euro composta da banconote di piccolo e medio taglio. Dagli elementi acquisiti, e tenuto conto delle modalità di confezionamento delle sostanze che escludevano ipotesi su un uso esclusivamente personale, i Carabinieri hanno proceduto a deferire M.M. in stato di arresto all’Autorità Giudiziaria per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio. Terminate le formalità di rito, i militari hanno poi accompagnato il tunisino presso la Casa Circondariale di Ragusa per essere posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di rito direttissimo per la convalida della misura precautelare applicata. Nella mattinata di giovedì 12, a seguito di rito direttissimo, il Giudice per le Indagini Preliminari convalidava la misura dell’arresto e confermava nei confronti di M.M. la custodia cautelare in carcere.