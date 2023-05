Fiumi di hashish a Palermo, carichi anche per tre tonnellate: arrestate 8 persone – I NOMI

Smantellato a Palermo un importante traffico di droga. Scoperto anche un carico di tre tonnellate di hashish.

La Squadra Mobile di Palermo ha smantellato un importante traffico di hashish, arrestando 8 persone che si sarebbero rese protagoniste del movimento di enormi carichi di droga. Uno, un particolare, sarebbe stato addirittura da tre tonnellate.

Tra le accuse viene mossa l’associazione a delinquere, anche se per ora non sarebbe emerso il coinvolgimento di Cosa nostra. Il Giudice per le indagini preliminari, Lirio Conti, ha accolto la richiesta della Procura e sono quindi scattate le manette per sei persone ai piedi di Monte Pellegrino.

Droga a Palermo, gli arrestati

Gli arrestati sono Giuseppe Urrata, Rosario Tinnirello, Eduardo Ciotti, Giovanni Di Stefano, Antonino La Vardera e Antonino Li Causi. Altre due persone sono state sottoposte agli arresti domiciliari, si tratta di un cittadino palermitano e un cittadino algerino.

L’inchiesta, che è partita nel 2019, si basa anche su intercettazioni attraverso le quali sono stati ricostruiti i movimenti della droga giunta sul mercato palermitano.

L’arrivo della droga nei quartieri

La banda avrebbe immesso l’hashish nel mercato dei quartieri Sperone e Brancaccio, incluso l’enorme carico da tre tonnellate. Quest’ultimo carico sarebbe stato affidato al cittadino algerino che la polizia ha pedinato fin dal suo arrivo in aeroporto a Palermo.

Sono in corso approfondimenti sul suo ruolo e i suoi spostamenti tra Nord Africa ed Europa e sui legami di uno degli arrestati con i clan emersi in passato.

Foto di repertorio