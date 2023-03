I corsi erano online, ma dietro lo schermo non c’era nessuno: sospesi 7 enti di formazione

Ispezione dell'assessorato alle Attività produttive. In qualche caso, oltre agli alunni, assenti anche i docenti.

I corsi si tengono on line ma gli studenti (e in alcuni casi anche i docenti), nonostante la presenza regolarmente registrata, non erano di fronte al computer. E’ bastata un’ispezione dell’assessorato alle attività produttive per fermare sette associazioni regionali per due mesi perché non vigilavano sul corretto svolgimento dei corsi Sab in Fad.

Cosa sono i corsi Sab

Fuori dagli acronimi si tratta di corsi per somministrazione di alimenti e Bevande per abilitare al commercio di prodotti alimentari (ovvero un corso che deve frequentare chi si vuole cimentare nella ristorazione a tutti i livelli) con la Formazione a distanza (fad).

Gli enti sanzionati

Sotto la tagliola dei controlli dell’assessorato alle Attività produttive sono finite sette associazioni: Fiarcom di Trapani, Esi.Form di Palermo, Csa Training di Terranova (Messina), Confesercenti Messina (ma questo era un corso per agenti di commercio), la sezione di Catania di Confesercenti Regionale, Confartigianato impresa di Catania, Assoesercenti della Sicilia orientale. A nulla sono valse le osservazioni che le stesse associazioni hanno prodotto per l’amministrazione che le ha ritenute non accettabili.

Assenti sia alunni che docenti

I controlli dell’assessorato sono stati svolti (a sorpresa) tra la metà di novembre e la metà di dicembre del 2022. E in tutti i casi gli ispettori si sono trovati davanti la stessa scena: corsi regolarmente partiti con le presenze registrate ma, al controllo, nessuno degli alunni presenti (almeno sulla carta) ha risposto. In alcuni casi non era presente neanche il docente. Da qui la sospensione per due mesi delle attività decretata dal dirigente generale dell’assessorato secondo quanto espresso dall’assessore Edi Tamajo in un promemoria interno all’amministrazione sull’erogazione dei corsi Fad. “E’ ragionevole applicarsi, nei casi accertati, l’erogazione della sanzione minima di sospensione pari a mesi due”, scrive l’esponente della giunta Schifani.