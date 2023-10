Il Bazar delle Europee

È partita la corsa alle Europee e i vari schieramenti si contendono i cavalli. La Sicilia ha una lunga tradizione sui purosangue da corsa.

Sembra di essere ad Istanbul, al gran Bazar, vicino alla grande Moschea di S. Sofia. È partita la corsa alle Europee e i vari schieramenti si contendono i cavalli purosangue, arabi di origine, per la corsa. La Sicilia ha una lunga tradizione sui purosangue da corsa elettorale. Io ti do un Cuffaro e mi prendo un Lombardo, e di Cardinale che ne facciamo? Verranno fatte conte di voti presunti, recinti di portatori di consenso, accoppiamenti maschio/femmina, e tante trovate per determinare cosa?

La nostra capacità di rappresentanza delle nostre istanze in Europa? La nostra insularità, limitante da un lato, per trasporti di merci e persone in uscita, e solcabile dai flussi migratori dall’altro. Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla nostra agricoltura, come è successo quest’anno per le viti della Sicilia Occidentale? Le politiche di Welfare che vedono l’isola in fondo alla classifica dei redditi europei? L’incapacità di attrarre investimenti internazionali adeguati? La desertificazione delle aree interne della Sicilia?

Saranno questi i temi in discussione? Abbiamo dei campioni politici da mandare a Bruxelles per ottenere udienza alle nostre istanze? Qualche Mitterrand o Mattarelland? Magari qualche professore di Agraria esperto di ambiente e clima? O un super tecnico dei trasporti, visto il nostro perenne sfascio su queste tematiche?

Probabilmente si volerà più basso, quanti voti, quali alleanze, rimpasti a seconda di chi cresce o decresce. Chi ce la fa e chi resta al palo. Tutti temi che riguardano esclusivamente gli addetti ai lavori, i loro percorsi di sopravvivenza, in alcuni casi il loro velleitarismo. Ed è quasi certo che sappiamo chi resterà al palo. La Sicilia

Così è se vi pare.