Il Carnevale Sociale di Catania: Fuori Tempo – Sabato 18 e Domenica 19

Diversi i laboratori e gli appuntamenti preparatori rivolti ad adulti e bambini per la costruzione partecipata della festa.

Dopo due anni di stop forzato, il comitato organizzativo del Carnevale sociale di Catania ha rilanciato l’invito a tutti i catanesi e a tutte le catanesi di cogliere l’antico spirito del carnevale popolare: «dismettete i vostri panni quotidiani per ribaltare i poteri costituiti e i ruoli sociali in maniera creativa e divertente, unitevi alla carovana che sfilerà per le strade di San Cristoforo prima e per quelle del centro storico dopo. Siamo tutti ingranaggi del presente e sulle lancette della memoria, andiamo insieme verso un futuro migliore, danzando e cantando fuori tempo».

Una festosa carovana e due street parade: sabato 18 febbraio ore 16.00, con partenza da Via Zuccarelli 36 per percorrere le strade del quartiere San Cristoforo e terminare al Midulla Centro Polifunzionale con una festa in maschera per bambini e domenica 19 febbraio alle ore 16.00, con partenza da Via Etnea – ingresso della Villa Bellini, per attraversare tutto il centro storico tra danze, canti, musica, costumi, giochi, esibizioni, fino a raggiungere Piazza Federico di Svevia, per continuare la festa tra musica e balli in Piazza dei Libri.

La città si popolerà di costumi e maschere che rappresentano tutte le urgenze sociali di cui ogni gruppo o singolo è portatore: i diritti umani, i diritti civili, la questione climatica, la pace, la lotta alla violenza sulle donne e al patriarcato, la lotta all’omofobia e alle discriminazioni verso le persone LGBTQIA+, l’uguaglianza, l’accoglienza, l’inclusione, l’antifascismo, l’antirazzismo e l’antimafia. Tutti e tutte in parata, adulti e bambini, musicisti, musicanti, danzatori e danzatrici, artisti di strada seguendo un tema condiviso: “fuori tempo, anacronismi e urgenze dalla contemporaneità”, in un unico grande momento collettivo di incontro e divertimento. Un modo semplice per valorizzare gli aspetti tradizionali e sociali della festa più popolare dell’anno, animando le strade e le piazze di Catania.

Il Comitato organizzatore del Carnevale sociale 2023 è composto da: Arcigay Catania, Associazione culturale Gammazita, Bal Folkatania, Blocco musicale e danzante Afro Midulla, Blocco danza Samba Midulla, Circo Midulla, Collettivo fotografico Flashmood, Coro popolare Unicavuci, Fridays For Future Catania, Fondazione Stella Polare Onlus, Midulla Centro Polifunzionale San Cristoforo, Non Una Di Meno Catania, Sambazita, Sartoria Sociale Midulla, Spine nel Fianco, Trame di Quartiere e singoli cittadini e cittadine.

Il Carnevale Sociale è un percorso partecipativo che coinvolge chiunque senta l’urgenza di ristabilire un contatto con l’antica festa popolare del Carnevale. Diversi i laboratori e gli appuntamenti preparatori rivolti ad adulti e bambini per la costruzione partecipata della festa. La magia del carnevale sociale sta proprio nella possibilità di lavorare in gruppo, partecipando ad un percorso collettivo creativo dal forte impatto sociale ed educativo. Oltre a ragionare sul tema proposto per questa edizione –Fuori Tempo – tutti i partecipanti sono stati invitati a “sporcarsi le mani” per tradurre il tema scelto in maschere e costumi, ma anche pensieri, strumenti musicali, performance e musica. Un momento in cui l’aggregazione, l’incontro di tanti e differenti gruppi artistici, il lavoro preparatorio di adulti e bambini, si trasformano in una pratica di cittadinanza attiva che restituisce al Carnevale la sua dimensione di festa tradizionale popolare.

Donne e uomini, bambine e bambini, musicisti e commedianti, ballerini e passanti, unitevi ai canti e ai balli dei due cortei di sabato 18 e domenica 19 febbraio, insieme riempiamo di vita e arte le strade della nostra città.

Gli eventi dedicati:

18 febbraio: “Il Carnevale Sociale 2023 di San Cristoforo: fuori tempo” https://fb.me/e/3h1KBRlxg

19 febbraio: “Il Carnevale Sociale di Catania 2023: Fuori Tempo” https://fb.me/e/2jb4YpsfC