Il gatto sta male? Dal Giappone arriva l’app che misura il dolore del felino

Dal Sol Levante arriva un'applicazione che permetterà di capire se un gatto sta soffrendo o provando dolore attraverso la sua espressione

Il vostro gatto non si sente bene?

Niente paura, perchè da a desso in poi grazie ad un app in arrivo dal Giappone sarà poissibile capire se il proprio felino prova dolore o stia soffrendo.

Un’azienda con sede a Tokyo ha, infatti, lanciato una applicazione per smartphone che utilizza l’intelligenza artificiale per rilevare se un gatto mostra segni di sofferenza.

Non sempre è facile capire se un gatto sta male. A volte, i proprietari non si rendono conto che il loro animale domestico soffre a causa di un lieve infortunio o di una malattia fino a quando il problema non diventa grave. Infatti, è difficile determinare i livelli di dolore dalle espressioni facciali e dal comportamento di un gatto. Da qui l’idea di un’app che sfrutti l’intelligenza artificiale per analizzare le espressioni dei gatti e rilevare segnali di dolore o sofferenza.

Come funziona l’app

Il funzionamento dell’app è, dunque, semplice. Agli utenti basta caricare le foto dei loro gatti sull’app di Carelogy, che analizza le immagini per valutare se gli animali mostrano segni di dolore. “Spero che l’app possa essere utilizzata come strumento per identificare rapidamente i cambiamenti nella salute di un gatto”, ha affermato Go Sakioka, amministratore delegato di Carelogy. L’app è attualmente disponibile gratuitamente sul sito web dell’azienda. In futuro, quando l’app sarà stata migliorata, diverrà a pagamento.