Il Giorno del ricordo e l’inizio del Maxiprocesso: almanacco del 10 febbraio

Il 10 febbraio è il 41º giorno del calendario gregoriano e mancano ancora 324 giorni alla fine dell’anno appena iniziato: ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari, compleanni e ricorrenze da ricordare.

Cosa si celebra il 10 febbraio: santo e ricorrenze

Il santo del giorno del 10 febbraio è Santa Scolastica vergine, sorella di San Benedetto, fondatrice delle Benedettine. Si invoca questa santa contro la siccità.

Il 10 febbraio è il Giorno del ricordo. Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata.

Compleanni e ricorrenze

1355 – a Oxford, in Inghilterra, una rissa da osteria fornisce il casus belli per una cruenta serie di tumulti studenteschi, nota come Rivolta di Santa Scolastica, che vide opporsi la cittadinanza locale agli studenti e accademici dell’Università di Oxford. La rivolta, che contò una novantina di morti (63 studenti e 30 residenti), si risolse in favore dell’università, con il rafforzamento dei suoi privilegi e poteri;

1635 – Francia – L’Académie française (Parigi) si ingrandisce per diventare l’accademia nazionale per l’élite artistica;

1763 – Guerra franco-indiana. Il Trattato di Parigi del 1763 concluderà la guerra e la Francia cederà il Canada alla Gran Bretagna;

1798 – Louis Alexandre Berthier invade Roma, proclama la Repubblica Romana il 15 febbraio e il 20 prende Papa Pio VI prigioniero;

1931 – Nuova Delhi diventa capitale dell’India;

1933 – Al tredicesimo round di un incontro di pugilato a New York, Primo Carnera mette K.O. Ernie Schaaf, uccidendolo;

1933 – La Postal Telegraph Company di New York introduce il primo telegramma canoro;

1936 – Guerra d’Etiopia: inizia la battaglia dell’Amba Aradam;

1947 – L’Italia firma i Trattati di Pace di Parigi, con cui cede buona parte della Venezia Giulia alla Jugoslavia e Tenda e Briga alla Francia;

1954 – Il presidente statunitense Dwight D. Eisenhower sconsiglia l’intervento degli Stati Uniti in Vietnam;

1986 – Incomincia il Maxiprocesso di Palermo ideato da Rocco Chinnici, con oltre 400 imputati;

1990 – Il presidente sudafricano Frederik Willem de Klerk annuncia che Nelson Mandela verrà rilasciato il giorno dopo;

2005 – Si commemora per la prima volta il Giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, istituito il 30 marzo 2004;

2006 – Si inaugurano i XX Giochi olimpici invernali a Torino.

