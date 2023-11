Su Rai Uno “Il metodo Fenoglio” con Alessio Boni: ecco la trama

La serie coprodotta da Rai Fiction e Clemart arriva su Rai Uno: ecco tutti i dettagli.

L’attesa è giunta alla fine. Dopo varie programmazioni sempre saltate e posticipate, lunedì 27 novembre 2023 nella prima serata di Rai Uno sarà la volta della messa in onda de “Il metodo Fenoglio”.

La serie è coprodotta da Rai Fiction e Clemart. È composta da otto episodi che saranno trasmessi in quattro settimane. Si basa su tre libri di Gianrico Carofiglio ossia “Una mutevole verità”, “L’estate fredda” e “La versione di Fenoglio”. Lo scrittore firma anche la sceneggiatura insieme ad Antonio Leotti, Doriana Leondeff e Oliviero del Papa, mentre la regia è stata affidata ad Alessandro Casale.

“Il metodo Fenoglio”, la serie: cast e trama

Nel mese di aprile, “Il metodo Fenoglio” è stata presentata al Bari International Film&TV Festival da Carofiglio e Alessio Boni che veste i panni del protagonista.

In merito alla serie, lo scrittore ha dichiarato: “Sono stati bravi i registi a scegliere questo titolo Il metodo Fenoglio, che non è mio ci tengo a dirlo, ma mi ci riconosco”. Su Alessio Boni, invece, ha spiegato: “Raramente immagino il viso inteso come lineamenti precisamente individuabili di un personaggio ma la fisicità non è troppo diversa. Credo che Boni sia riuscito nell’impresa di dare un senso televisivo a un personaggio di romanzo, in questo senso però in una sorta di alleanza artistica inscindibile con Sassanelli (che interpreta l’appuntato Pellecchia) e nella serie tv questo è reso ancora meglio”.

Il cast

Ad affiancare Alessio Boni nei panni del maresciallo Fenoglio, c’è un cast abbastanza corposo composto da: Paolo Sassanelli (l’appuntato Pellecchia), Giulia Bevilacqua (compagna di Fenoglio), Michele Venitucci (Vito Lopez), Giulia Vecchio (Gemma D’Angelo), Francesco Foti e Alice Azzariti.

La trama

1991. Bari vive un periodo turbolento. È un continuo di uccisioni, agguati, e casi di lupara fino all’incendio doloso del Teatro Petruzzelli. In questo contesto si ritrova il maresciallo Fenoglio che dieci anni prima si era trasferito in Puglia. Proprio a Bari il maresciallo ha conosciuto Serena, insegnante di Lettere con un temperamento ribelle e passionale, che è diventata la sua compagna. La loro relazione vive alti e bassi tra crisi e riavvicinamenti. Nonostante le fasi alterne e il lavoro di lui che lo tiene lontano e molto impegnato, il sentimento che provano reciprocamente rimane vivo. Intanto, Fenoglio indaga su quanto sta accadendo a Bari senza trovare grandi risposte. Viene rapito il figlio di uno spietato boss al vertice dell’associazione mafiosa Società Nostra. Fenoglio con l’appuntato Pellecchia scoprono che è stato pagato un riscatto, ma il bambino non è mai tornato a casa.

L’unico sospettato è Vito Lopez perché il rapporto di amicizia che durava da anni con il boss si è incrinato trasformandosi in una lotta mortale. Tutti gli danno la caccia fino a quando Lopez si presenta al Comando dei Carabinieri annunciando di voler collaborare con la giustizia.

Dove e come guardare la serie

“Il metodo Fenoglio” andrà in onda da lunedì 27 novembre 2023 su Rai Uno alle ore 21.30 e sarà disponibile su RaiPlay sia in diretta streaming sia on demand per rivedere o recuperare le puntate trasmesse.

Immagine di repertorio