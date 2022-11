Il Palermo a Cosenza per il tris di vittorie consecutive, Buttaro e Lancini out

I rosanero di Eugenio Corini a Cosenza vanno a caccia del tris: l'obiettivo è mettere a segno la terza vittoria consecutiva

Il Palermo torna in campo domani pomeriggio (ore 14) sul campo del Cosenza per la gara numero 13 nel campionato di serie B. I rosanero di Eugenio Corini vanno a caccia del tris: dopo Modena (in trasferta) e Parma (in casa) l’obiettivo è mettere a segno la terza vittoria consecutiva per un definitivo rilancio in classifica dopo un periodo di mediocri risultati. I Lupi di mister William Viali, reduci da cinque sconfitte consecutive, cercano la gara della svolta prima della sosta.

Palermo, il 4-3-3 non si tocca: Gomis in cabina di regia

Il tecnico del Palermo, per la gara di scena allo stadio “Marulla” non sembra intenzionato a stravolgere la formazione iniziale che è scesa in campo nelle recenti partite. Nessun dubbio sul modulo (4-3-3): Pigliacelli tra i pali, difesa con Mateju a destra, Marconi e Nedelceau centrali e Devetak a sinistra. A centrocampo conferma per Segre, Gomis in cabina di regia e Broh. Saric dovrebbe subentrare nel corso del match e Stulac è alla prese con i postumi di una contusione e figura nell’elenco dei convocati per la trasferta in terra calabrese. Buttaro out a causa della gastroenterite, la febbre ferma Lancini. Brunori punta centrale con il sostegno nel reparto offensivo di Valente e Di Mariano.

Palermo, Corini: “Dare continuità agli ultimi risultati”

“Il Cosenza viene da un periodo difficile, sta vivendo quello che abbiamo vissuto qualche settimana fa e vogliono ripartire – ha detto Eugenio Corini nella conferenza stampa alla vigilia del match – . Dobbiamo dare seguito a quello che abbiamo fatto nelle ultime partite. Stulac? Ha avuto una distorsione alla caviglia e abbiamo preferito lasciarlo a casa. Lo stesso discorso vale per Buttaro a causa della gastroenterite e Lancini per la febbre. Sala è pronto ma non per iniziare subito, per noi un recupero molto importante”.

Cosenza, il tecnico Viali: “Palermo squadra pronta e pericolosa”

Vigilia di match per il Cosenza di William Viali: “Dobbiamo prestare massima attenzione alla gara contro il Palermo, deve farci vedere un salto di qualità sotto questo punto di vista. Il Palermo viene da due vittorie consecutive e Corini è bravo a preparare le partite. Avremo di fronte una squadra pronta, che difende bene e insidiosa nelle ripartenze. Conosciamo bene l’avversario – ha aggiunto Viali in conferenza prematch – , dobbiamo essere bravi nel nostro gioco e anche a limitare i rosanero”.

Cosenza, in attacco il tandem Larrivey-Butic

Il Cosenza dovrebbe scendere in campo con lo schieramento adottato dal tecnico Viali nelle ultime partite. In porta Matosevic, difesa con Rispoli, Rigione, Venturi e Martino; linea di centrocampo composta da Voca, Calò e Brescianini. In avanti Merola in cabina di regia alle spalle di Larrivey e Butic.

Cosenza-Palermo, le probabili formazioni

COSENZA (4-3-1-2): Matosevic; Rispoli, Rigione, Venturi, Martino; Voca, Calò, Brescianini; Merola; Larrivey, Butic. Allenatore: Viali.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Devetak; Segre, Gomes, Broh; Valente, Brunori, Di Mariano.

Arbitro: Gualtieri di Asti

Cosenza-Palermo, dove vedere la gara in tv

La sfida del “Marulla” in programma domani 12 novembre alle ore 14 sarà trasmessa da Dazn per gli abbonati attraverso l’app scaricabile su smart tv oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi da collegare alla tv come Timvision Box, Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick. Dazn è disponibile sia sui sistemi operativi iOs o Android su smartphone e tablet. Anche su Sky Sport, dietro abbonamento, sarà possibile vedere il match. I tifosi rosanero potranno vedere in tv la gara del Palermo anche sulla piattaforma Helbiz Live, disponibile sulle smart tv e disponibile anche nei channel di Amazon Prime Video, con un abbonamento a parte oltre a quello base. Cosenza-Palermo sarà visibile in streaming anche su Sky Go per gli abbonati a Sky Calcio e su Onefootball in pay-per-view.