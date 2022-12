Il Quotidiano di Sicilia si rifà il look, nel 2023 nuovi contenuti e nuova grafica

Prosegue la sinergia carta-web: interviste in esclusiva, inchieste e approfondimenti restano il nostro punto di forza. Importante novità per gli abbonati digitali: la nuova versione dello sfogliatore

Dicembre è sinonimo di festa, di famiglia, di Natale ma è anche tempo di bilanci. La fine dell’anno si avvicina e il Quotidiano di Sicilia tira le somme.

È stato un anno ricco di iniziative e tante saranno le novità che arriveranno con il 2023, ma non possiamo anticiparvi molto. L’attesa, si sa, aumenta il desiderio. Quello che possiamo preannunciare è che è in cantiere, in questi ultimi giorni dell’anno, una riorganizzazione dei contenuti interni del giornale e della grafica. Avrete presto modo di tastare con mano i cambiamenti su cui stiamo lavorando ma non temete: il rigore giornalistico con cui analizziamo i fatti resterà quello di sempre. Ci rifaremo solo il look.

Veniamo quindi al consuntivo dell’anno che si avvicina alla conclusione. Abbiamo consolidato la buona abitudine di informare i lettori, mese dopo mese, nero su salmone, delle iniziative messe in campo dalla squadra del QdS. Per ricordarle tutte non basterebbe un’intera pagina: ricordiamo di seguito le principali.

La strategia “trasformiamo la notizia in vera informazione” messa in piedi negli anni ha prodotto ottimi frutti: le inchieste targate QdS sono state “utilizzate” da note trasmissioni televisive del calibro di Report (Rai Tre), Striscia la notizia (Canale 5), Non è l’Arena (La7) e inserite regolarmente nelle rassegne stampa di RaiNews24 e Sky Tg24. Piccole grandi soddisfazioni che ci rendono orgogliosi del nostro lavoro e che ci spingono a proseguire la strada che abbiamo imboccato nel lontano 1979: una strada in salita ma che non ci ha mai spaventati.

Oltre alle inchieste, i Forum si confermano uno dei nostri cavalli di battaglia: le pagine del QdS hanno ospitato quasi tremila Numeri uno internazionali, nazionali, regionali e provinciali. Nel 2022 sono stati ospitati tra i tanti il Presidente della Repubblica di Malta, George William Vella, il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Magistrati, Giuseppe Santalucia, e quello della Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Riffeser Monti. Abbiamo incontrato i direttori di Rai News 24, Paolo Petrecca e di TV 2000, Vincenzo Morgante, e il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli, ma anche il Presidente di Mediolanum, Giovanni Pirovano. Sono stati nostri ospiti i vertici regionali della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri ma anche i candidati alla Presidenza della Regione. L’elenco è lungo e questo ci inorgoglisce perché conferma il prestigio che il QdS si è guadagnato con fatica e dedizione nei suoi 43 anni di attività.

Di grande prestigio, anche la collaborazione avviata con Eni per la distribuzione del Quotidiano di Sicilia in novanta Station sul territorio delle province di Palermo e Catania.

Un fiore all’occhiello di quest’anno sono stati poi i nostri Dossier: da quello incentrato Giornata mondiale sul risparmio a quello dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, abbiamo approfondito temi di interesse collettivo cercando prospettive interessanti e inedite, come fatto nell’ultimo dossier, pubblicato giovedì 15 dicembre e dedicato al Natale e alle sue tradizioni.

Ma la vera novità di questo 2022 è il lancio di una nuova iniziativa editoriale, “L’Italia vista da Sud”, che ha l’obiettivo – ambizioso, lo ammettiamo – di cambiare il paradigma della comunicazione nazionale visto finora. Quello che ha messo al primo posto sempre il Nord e nel corso dei decenni si è dimenticato – o, peggio, ha volutamente ignorato – il Meridione. Che brutto, sporco e cattivo era e brutto, sporco e cattivo è rimasto, nonostante le enormi potenzialità. Da qui la nostra volontà di modificare il modo di guardare al nostro Paese, iniziando ad affrontare le questioni guardandole dal Sud. Perché l’Italia deve cambiare e può farlo solo partendo dal Sud.

La redazione web, a lavoro sette giorni su sette per offrire agli internauti notizie in tempo reale ma anche articoli sui temi più disparati – dall’economia alla cultura, dalla politica all’ambiente – è stata rinforzata con l’inserimento di validi professionisti del settore del giornalismo digitale, con l’obiettivo di continuare a mantenere alti gli standard di attendibilità e il livello di approfondimento delle notizie. In quest’ottica rientra anche la sempre maggiore sinergia che lega la squadra del web alla redazione cartacea, impegnata a “procacciarsi” interviste esclusive ai numeri uno nazionali e locali.

Il nostro sito viene costantemente arricchito di notizie relative alla cronaca e vanta numerose sezioni, tra cui quella denominata “Dai mercati”, realizzata grazie alla prestigiosa partnership raggiunta con Teleborsa, Media Company che integra editoria e soluzioni digitali per i mercati finanziari e mette a disposizione dei lettori anche notiziari ampi e approfonditi, commenti qualificati, elaborazioni statistiche, grafiche interattive, banche dati, analisi tecniche e altro ancora. Questa nuova e importante collaborazione conferma dunque il Quotidiano di Sicilia e il suo sito web come media di riferimento per l’economia nella nostra regione, ampliando maggiormente l’offerta della testata e aumentando ulteriormente i servizi nei confronti dei lettori. Proprio questo mese è stata inoltre lanciata la rubrica “Innova Jobs”, che ha l’obiettivo di far conoscere ai nostri lettori una professione “nuova” o magari poco considerata dal mercato, grazie al racconto diretto dei protagonisti.

Un’altra importante novità ha riguardato infine il nostro abbonamento digitale: è stata rilasciata la nuova versione dello sfogliatore del giornale online sulla nostra piattaforma Sint che rende ancora più smart il nostro quotidiano. Sfogliare per credere!