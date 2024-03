Immigrazione: nave Life Support arriverà al porto di Catania

La nave Life Support di Emergency, che nelle scorse ore ha soccorso 52 naufraghi nelle acque della Sar libica, arriverà al porto di Catania.

La nave Life Support di Emergency, che nelle scorse ore ha soccorso 52 naufraghi di diverse nazionalità nelle acque della Sar libica, arriverà al porto di Catania. A dare conferma di questa notizia è stata la Guardia Costiera del capoluogo etneo, che ha anche detto come l’approdo della nave non dovrebbe avvenire prima di mercoledì. Le operazioni di navigazione però stanno procedendo senza alcun problema e non ci dovrebbe essere alcun rinvio.