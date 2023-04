Impegno del Comune di Agrigento contro gli sprechi alimentari

L’assessore ai Servizi sociali, Marco Vullo, ha chiamato a raccolta associazioni, volontari, terzo settore ed enti caritatevoli per avviare iniziative finalizzate a sostenere i meno abbienti

AGRIGENTO – Un nuovo progetto, rivolto ad associazioni, volontari, terzo settore ed enti caritatevoli attraverso una manifestazione di interesse, al fine di andare verso un’unica direzione: combattere gli sprechi alimentari. È questo il progetto lanciato dall’assessore comunale ai Servizi sociali Marco Vullo. Lo abbiamo sentito per capire meglio di cosa si tratta.

“Il Comune – spiega Vullo – farà da facilitatore in questo processo attorno a un tavolo tecnico per entrare nei dettagli e avere un’operatività contro gli sprechi alimentari. Per fare questo abbiamo indetto un bando durato fino al 31 marzo scorso: adesso è tempo di capire cosa realmente possiamo avere tra le mani. Il mio assessorato non si occupa soltanto di servizi sociali, ma anche di digitalizzazione: tramite la nostra app cittadina ‘Città di Agrigento Comune Digital’, al cui interno faremo delle sezioni dedicate, le associazioni che hanno aderito potranno ricevere gli alimenti che, durante la giornata, non vengono utilizzati da albergatori e altre attività”.

Un processo che ha una doppia valenza, come sottolinea dall’assessore: “Non soltanto aiutare le persone bisognose e in difficoltà in un periodo storico difficile, ma incentivare anche l’economia cittadina. Come? Dando la possibilità alle attività commerciali di piazzare l’invenduto della giornata a un prezzo calmierato. Eviteremo così lo spreco incontrastato e daremo modo alle persone di acquistare il prodotto a un prezzo più accessibile”.

Questa è l’idea di base, ma come sottolineato da Vullo per raggiungere questi obiettivi c’è ancora un percorso da seguire: “Bisogna attendere la tavola rotonda con i protagonisti principali del progetto, al fine di ben identificare le varie opzioni possibili. Faccio un esempio pratico: penso che, dopo le cerimonie, mettere a disposizione della città il cibo rimasto possa davvero essere la svolta per uno dei mali del secolo, a livello mondiale, ovvero lo spreco incontrollato. Per quanto riguarda i prezzi calmierati, questa è ovviamente un’opzione, ma le attività che vogliono donare, invece di vendere, possono farlo e viceversa”.

“Oltre alle varie iniziative che si realizzano durante la Giornata mondiale dei disturbi alimentari – ha concluso l’assessore – in ottica locale questo nostro concreto progetto può essere davvero un importante strumento affinché ad Agrigento la tematica diventi centrale”.