Impegno del Governo Meloni per i cittadini di Lampedusa

I ministri dell’Esecutivo nazionale hanno assicurato al sindaco Mannino provvedimenti d’emergenza e strutturali per supportare lo sviluppo isolano. Calderoli: “C’è la piena volontà di intervenire”

LAMPEDUSA (AG) – Il lavoro diplomatico che il sindaco Filippo Mannino ha portato avanti negli ultimi mesi sembra pronto a dare i propri frutti, tanto che nella Manovra su cui il Governo nazionale sta lavorando dovrebbe trovare spazio un apposito pacchetto di misure pensato proprio per l’isola.

“Il Governo – ha affermato il primo cittadino – è attento ai problemi e alle esigenze delle nostre isole. Ho incontrato i ministri dell’Interno, delle Autonomie e delle Infrastrutture, dopo una riunione tecnica al ministero dell’Economia con il sottosegretario e i tecnici della Ragioneria generale dello Stato. Abbiamo messo a punto una serie di misure per superare la crisi finanziaria del Comune e dotare la struttura delle figure più importanti per attuare il Pnrr e garantire l’approvazione del Bilancio e del Consuntivo nei termini di legge. Abbiamo ragionato anche delle esigenze strutturali del territorio in vista della presentazione della legge sulle Isole minori, con particolare riferimento al rientro dei dipendenti pubblici lampedusani e linosani. Per l’immediato abbiamo chiesto i fondi necessari a non far gravare sui cittadini i costi dei rifiuti legati al fenomeno migratorio”.

“Al di là delle aperture tecniche – ha sottolineato Mannino – ho colto una forte attenzione politica che potrebbe portare anche a soluzioni strutturali sul costo dei carburanti (specie per la marineria) e sulla moratoria fiscale del 2011. Continueremo a vigilare affinché gli impegni si tramutino in provvedimenti concreti”.

Un impegno, quello del Governo nazionale, confermato anche dalle parole del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli: “Vi sono problematiche ereditate dalle passate legislature e lacune strutturali, organizzative e gestionali. Senza dimenticare tutte le già note questioni legate ai flussi migratori per cui Lampedusa è ‘terra di primo approdo’ in Europa. Da parte mia ho assicurato la massima disponibilità, poiché la situazione in cui versa il Comune di Lampedusa e Linosa richiede risposte strutturali e soprattutto eccezionali. I contestuali incontri del sindaco Mannino con altri esponenti dell’esecutivo testimoniano la piena volontà del Governo di intervenire sulla questione”.

“Allo stato attuale – ha aggiunto il rappresentante dell’Esecutivo nazionale – l’Ente risulta privo del Bilancio di previsione triennale 2022/2024, il Rendiconto dell’esercizio è stato approvato solo il 3 agosto 2022 e soprattutto il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 registra un disavanzo di 5,9 milioni di euro. Inoltre, l’Amministrazione comunale non ha le competenze professionali per completare l’armonizzazione contabile necessaria, né per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso, né tantomeno per la predisposizione del rendiconto dell’esercizio. Questi due fattori generano un circolo vizioso che va spezzato subito con due previsioni normative, da proporre nel primo veicolo normativo utile”.

“Troveranno poi applicazione – ha concluso il ministro Calderoli – in una legge quadro sulle isole minori quelle risposte strutturali necessarie per lo sviluppo economico e sociale di Lampedusa e Linosa, con particolare riferimento alla garanzia dei fondamentali diritti di cittadinanza che non possono essere negati ai cittadini di questi territori”.