Imu per le seconde case: in media si pagheranno 1.022 euro

Costerà quest’anno in media 1.022 euro l’IMU per una seconda casa, in un capoluogo. Il Servizio politiche economiche, fiscali e previdenziali della Uil nel Rapporto IMU 2024 lo calcola in vista della scadenza per il versamento dell’acconto IMU per il 2024. La data programmata è il 17 giugno. Emergono variazioni tra le diverse città italiane e “una notevole disparità” tra le diverse zone del Paese. Nel Nord Ovest il costo medio annuo dell’IMU è di 1.027 euro. Nel Nord Est di 1.060 euro, nel Centro Italia è a 1.144 euro. Nel Sud e nelle Isole i costi medi sono “significativamente inferiori” (982 euro e 829 euro). Tra Nord e Sud si vede una differenza “indicativa del diverso valore degli immobili nelle varie aree del Paese”.

Cos’è l’IMU e le ultime novità: la nota

Il pagamento dell’acconto IMU si basa sulle aliquote e sulle detrazioni stabilite dai Comuni per l’anno precedente, mentre il saldo, previsto per il 16 dicembre 2024, includerà eventuali aggiustamenti basati sulle nuove aliquote deliberate dai Comuni e pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze.

“L’obiettivo di questo rapporto – sottolinea Vera Buonomo, Segretaria confederale Uil – è fornire un’analisi dell’IMU per il 2024, con particolare attenzione ai costi associati alle seconde case, alle abitazioni principali di lusso e alle relative pertinenze”.

Dunque così come ribadito precedentemente l’abitazione principale considerata di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9), il costo medio complessivo dell’IMU sarà di 2.531 euro (1.266 euro per l’acconto di giugno), con punte di oltre 6.000 euro nelle grandi città.

Il costo medio complessivo dell’IMU per una “seconda casa”, ubicata in una città capoluogo, invece sarà di 1.022 euro (511 euro per l’acconto di giugno), con punte di oltre 2.000 euro nelle grandi città.

Le pertinenze dell’abitazione principale di lusso, come cantine, garage, posti auto e tettoie (classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7), sono soggette a IMU con la stessa aliquota applicata alle prime case di lusso. Il costo medio annuo per queste pertinenze è di 99 euro (circa 50 euro per l’acconto di giugno).

