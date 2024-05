Garage in fiamme nel Ragusano

Questa mattina è divampato un incendio in un garage di Pedalino, frazione del Comune di Comiso. Due squadre dei Vigili del Fuoco.

Questa mattina è divampato un incendio in un garage di Pedalino, frazione del Comune di Comiso. Due squadre dei Vigili del Fuoco con 2 autobotti per rifornimento idrico. Sono 12 le unità intervenute. Presenti nel locale molti attrezzi, un furgone e pure gasolio. Tutta la struttura è stata isolata. Non sono stati registrati ulteriori danni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La Polizia Locale e gli agenti si stanno occupando di individuare la causa del rogo.