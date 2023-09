In agitazione rider Glovo a Palermo, il sindacato: “Lesa dignità lavoratori”

"Si è deciso di proclamare lo stato di agitazione, riteniamo che la situazione non sia più sostenibile”, dice la Nidil Cgil Palermo

Aperto lo stato di agitazione dei lavoratori Glovo di Palermo. Lo comunica il sindacato Nidil Cgil Palermo alla Foodinho srl, titolare del marchio Glovo, nelle sue sedi di Monza e di Palermo. La decisione è stata presa nel corso di una assemblea che si è svolta al centro Epyc, dove nei giorni scorsi è stata inaugurata la casa dei rider intitolata ad Antonio Prisco. Nidil Cgil Palermo ha chiesto più volte un incontro con l’azienda senza ottenere risposta.

Il sindacato: “La situazione va peggiorando di giorno in giorno”

“La situazione dei rider della piattaforma Glovo che insistono sul territorio palermitano, va peggiorando di giorno in giorno – dichiarano il segretario generale Nidil Cgil Palermo Francesco Brugnone e Fabio Pace, segretario Nidil Cgil con delega al comparto Rider – Il perdurare delle condizioni lavorative e retributive, la divisione della città in zone, zona a e zona b, Glovo che decide chi e come far lavorare. Tutte problematiche che stanno aggravando la condizione dei rider palermitani e che stanno sempre più minando uno degli aspetti più importanti dell’essere un lavoratore: la propria dignità. Per tutti questi motivi all’assemblea si è deciso di proclamare lo stato di agitazione, perché riteniamo che la situazione non sia più sostenibile”.