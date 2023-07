In Sicilia nascono le Case di comunità, Schifani: “Un modello figlio del Pnrr”

Nasce a Catania, al San Luigi, la prima Casa di comunità siciliana realizzata con i finanziamenti del Pnrr. Presenti Schifani e Volo.

Una sanità più vicina ai cittadini per rispondere alle esigenze del territorio, snellire le attese e “liberare” le strutture ospedaliere e di emergenza. Nasce a Catania, al San Luigi, la prima Casa di comunità siciliana realizzata con i finanziamenti del Piano nazionale di ripartenza e resilienza e “che ieri mattina è stata visitata dal presidente della Schifani e dall’assessore alla Salute, Giovanna Volo, oltre ai vertici dell’Asp etnea, per verificare lo stato di implementazione del modello sperimentale già avviato nel presidio”.

Case di comunità: le parole di Schifani

“Oggi è un giorno importante – ha detto il presidente Schifani – perché inauguriamo questo prototipo di Casa di comunità, un ‘modello’ che è figlio del Pnrr. Siamo sempre stati d’accordo alla Sanità di prossimità, cioè a quel cuscinetto tra il medico di base e il ricovero ospedaliero. Queste realtà, infatti, sono destinate a filtrare ed evitare l’intasamento delle strutture sanitarie. Sulla Rete ospedaliera, in generale, abbiamo grandi progetti con centinaia di milioni di euro destinati a ristrutturare i grandi complessi sanitari. La priorità del mio governo, al di là del potenziamento della Rete ospedaliera, è abbattere le liste d’attesa e migliorare l’aspetto relativo alle emergenze”.

Il governatore è stato accolto dal commissario straordinario dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza, dal direttore sanitario, Antonino Rapisarda, e dal direttore amministrativo, Giuseppe Di Bella. Con Schifani, anche l’assessore alla Sanità della Regione, Giovanna Volo.

L’assessore Volo

“Devo ringraziare coloro che lavorano qui – ha aggiunto Volo – per la grande capacità e per avere intuito che bisognava ammodernare il concetto di semplice poliambulatorio, portandolo ad avere una struttura in grado di costituire non solo una forte integrazione tra territorio e ospedale, ma sostanzialmente la possibilità di assorbire la domanda di assistenza che viene da parte dei cittadini con problemi di cronicità e di fragilità. Quello di oggi, qui a Catania, è il primo esempio, la migliore risposta ai grandi disagi che registriamo quotidianamente negli ospedali. In tutta l’Isola sono previsti 156 di questi centri e il prossimo, spero entro fine mese, sarà inaugurato in provincia di Caltanissetta”.

Case di comunità: ecco quante saranno

Le Case di comunità rappresentano il fulcro della nuova rete territoriale a cui il cittadino può accedere per entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e sociosanitaria. In provincia di Catania sono previste 29 Case di comunità, 3 delle quali nel capoluogo etneo, nell’ambito di uno stanziamento complessivo per la stessa provincia pari a 65,7 milioni di euro, che comprende anche gli Ospedali di comunità e le Centrali operative territoriali. Lo stanziamento complessivo dei lavori e delle forniture finanziate dal Pnrr Salute, per l’intera Regione, ammonta invece a 800 milioni di euro.