In squadra anche Parisi e Porto: ecco gli assessori designati da Trantino

Ecco le personalità che compongono la squadra del candidato sindaco per la coalizione del centrodestra.

Cinque, al momento, i nomi avanzati dal candidato sindaco per la coalizione di centrodestra, Enrico Trantino. Due sono provenienti dalla passata amministrazione e sono stati assessori di Salvo Pogliese: si tratta di Sergio Parisi, il cui nome, in un primo momento, era stato avanzato da FdI per guidare la coalizione, già assessore allo Sport e alle politiche sociali, e l’autonomista, Alessandro Porto, che con Salvo Pogliese è stato assessore alla Polizia municipale e alla Protezione civile.

In quota Forza Italia è stato avanzato il nome del coordinatore regionale degli azzurri, Marcello Caruso; per la Lega – Prima l’Italia il nome è quello dell’ex consigliere di municipalità Andrea Guzzardi. Infine, Alessandro Chisari è il nome fatto dalla Dc di Totò Cuffaro.