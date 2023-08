Statale 113 tra fiamme e alberi pericolanti, tratto chiuso fino all’1 settembre

Disagi sulla Settentrionale SIcula a causa dell'emergenza incendi: ecco l'avviso dell'Anas.

Ancora disagi a causa dell’emergenza incendi: fino a venerdì 1 settembre la Statale 113 rimarrà chiusa al traffico in territorio comunale di Messina nel tratto compreso tra i chilometri 8,300 e 11,100 (il quadrivio delle “Quattro Strade”).

Ecco la nota Anas con tutti i dettagli.

Incendi a Messina, chiuso tratto della Statale 113

“Fino a venerdì 1 settembre, la strada statale 113 Settentrionale Sicula rimarrà chiusa al traffico in territorio comunale di Messina nel tratto compreso tra il km 8,300 (inizio competenza Anas in via Palermo) e il km 11,100 (quadrivio denominato delle ‘Quattro Strade’)”, si legge nell’avviso.

“La chiusura è stata disposta per consentire al Corpo Forestale la rimozione dei numerosi alberi pericolanti in seguito all’incendio delle ultime ore. Sarà consentito il transito unicamente ai veicoli diretti al Centro Neurolesi”.

Immagine di repertorio