Incendi, Musumeci: “Piaga c’è e continuerà ad esserci”

“La piaga degli incendi c’è e continuerà ad esserci. Il cambiamento climatico che non è la sola causa: c’è anche una concausa determinata dai venti di scirocco e dalle altissime temperature e, lasciatemi dire, anche dall’incuria e dalla distrazione di qualche agricoltore perché la prevenzione si fa sul fronte pubblico ma anche sul fronte privato. Non abbiamo ancora una sufficiente diffusa cultura del rischio”. Lo afferma a Mazzarrone, nel catanese, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

“Non possiamo sempre pretendere che sia il pubblico a fare la propria parte, che fa. Bisogna – evidenzia- che la faccia anche il privato e, quindi, dobbiamo essere molto guardinghi, attenti”. “Abbiamo passato giornate terribili e, purtroppo, dobbiamo fare i conti con la tropicalizzazione che ha investito la Sicilia – conclude Musumeci- e non soltanto la nostra regione, attrezzarci ed essere in condizione di affrontare le difficoltà che lo sconvolgimento climatico sta comportando”.