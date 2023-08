Incendi a Palermo, Lagalla: “Dati diossina rassicuranti”

"Si è deciso di procedere, in modo prudenziale e cautelativo, con una proroga dell’ordinanza al 31 agosto", dice il sindaco

“Nel corso della giornata di oggi firmerò la proroga fino al 31 agosto dell’ordinanza firmata lo scorso 29 luglio sulle azioni a tutela della salute dei cittadini a seguito degli incendi del 24 e 25 luglio. La decisione è stata presa nel corso della Conferenza di servizi che si è tenuta stamattina a Palazzo delle Aquile con Arpa regionale, Asp di Palermo, Dipartimento regionale della Protezione civile, Università di Palermo, Servizio ambiente del Comune e Polizia municipale”. A dirlo è il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Il sindaco: “Concentrazione molecole nell’aria al di sotto dei livelli di rischio”

“Gli ultimi dati dell’Arpa sulla presenza di diossina nell’aria sono stati forniti oggi – dice il sindaco – e si riferiscono ai rilevamenti su via Costantino e Villa delle Ginestre dal 31 luglio al 2 agosto e confermano una concentrazione di molecole nell’aria ben al di sotto dei livelli di rischio per la popolazione. I dati sono, dunque, rassicuranti e i tecnici dell’Arpa confidano in un ulteriore trend in diminuzione e lo stesso andamento è registrato anche per quanto riguarda i livelli di benzene e polveri”, spiega il primo cittadino.

I risultati dell’Arpa

L’Arpa, inoltre, nel corso della riunione ha fornito informalmente i primi risultati dei campionamenti a terra del 3 agosto in 3 punti su 12 che registrano la presenza di diossina sul suolo e in tutte e tre le rilevazioni le concentrazioni, anche in questo caso, sono inferiori alla soglia stabilita dalla legge sui siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale.

Lagalla: “Proroga ordinanza al 31 agosto”

“Dunque, nonostante i primi riscontri sulla presenza di diossina sul suolo siano confortanti – spiega Lagalla -, si è deciso di procedere, in modo prudenziale e cautelativo, con una proroga dell’ordinanza, in attesa di un quadro completo delle analisi che si avrà nei prossimi giorni”. Intanto, proseguono costantemente i monitoraggi e le analisi dell’Asp sugli allevamenti all’interno dell’area di 4 chilometri. “Ringrazio gli imprenditori e i produttori che, secondo quanto riferito dai tecnici dell’Azienda sanitaria, stanno seguendo responsabilmente le indicazioni previste dal provvedimento – dice ancora il sindaco -. Proprio la data del 31 agosto è indicativa in quanto entro questo termine sono attesi i risultati dei campionamenti dell’Asp su foraggi, carni e latticini”.