Incendio a Sampieri: depuratore prende fuoco – VIDEO

Un guasto ad una pompa di risalita delle acque ha provocato un vasto incendio all'interno del depuratore di Sampieri

Intorno alle ore 14 un grosso incendio è divampato all’interno dei locali del depuratore sito in via Miramare a Sampieri, frazione di Scicli in provincia di Ragusa.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero state originate da un guasto ad una delle pompe di risalita dell’acqua.

Vigili del fuoco in anzione per spegnere l’incendio

Sul posto, dopo la chiamata avvenuta qualche istante dopo l’originarsi del rogo, è giunta immediatamente la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica.

I pompieri sono tutt’ora impegnati nello spegnimento del pericoloso incendio.

(Fonte foto e video: Franco Assenza)