Incendio aeroporto Catania, Codacons presenta esposto e si costituisce parte civile

I fatti - spiega il Codacons - impongono di accertarne le cause e le eventuali responsabilità

Il Codacons, dopo l’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Catania per il caso dell’incendio divampato domenica sera all’interno dell’aeroporto Fontanarossa, ha deciso costituirsi parte offesa dinanzi la magistratura, e di presentare un esposto a tutela della collettività danneggiata.

Codacons: “Occorre accertare cause ed eventuali responsabilità per l’incendio”

“I fatti – spiega l’associazione – impongono di accertarne le cause e le eventuali responsabilità. Se quanto dichiarato dal sindacato della polizia aeroportuale risulterà accertato, l’evacuazione di tutti i presenti, avvolti da una nube di fumo intenso, sarebbe avvenuta senza un ben preciso piano di evacuazione. Allora, posto che la sicurezza è fondamentale, la magistratura dovrà verificare se sono stati predisposti tutti i sistemi previsti per la prevenzione degli incendi, se sussiste un piano dettagliato di evacuazione dell’aeroporto, se i sistemi di allarme antincendio funzionano regolarmente e infine se qualcosa non ha funzionato correttamente”.

“D’altra parte – avverte – i danni cagionati dal rogo non sono solo quelli nei confronti di passeggeri e compagnie aeree ma anche quelli sull’economia dell’intero territorio. L’incendio, infatti, a seguito della chiusura dell’aeroporto, ha avuto gravi riflessi anche sul turismo locale”.