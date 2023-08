Fiat Idea in fiamme nella notte, madre e figlie soccorse

Brutto incendio nei pressi del porto di Pantelleria.

Momenti di preoccupazione a Pantelleria, isola in provincia di Trapani, per un incendio d’auto improvviso a Scauri, poco dopo il bivio per il porto.

Fortunatamente tratte in salvo le due donne all’interno del mezzo.

A Pantelleria è andata completamente distrutta una Fiat Idea: avrebbe preso fuoco lungo la salita che porta a Scauri, poco dopo il bivio per il porto. A bordo c’erano due persone, mamma e figlia che stavano tornando nella loro casa.

Avrebbero fatto in tempo a uscire dalla vettura prima che andasse completamente distrutta. Erano le 2.30 di notte quando i vigili del fuoco del Distaccamento aeroportuale hanno ricevuto una telefonata da parte di un passante. Pare che le due donne in quel momento non fossero nella possibilità di dare l’allarme o fare una richiesta di soccorso perché tutte le loro cose, compreso i telefonini, erano nella vettura.

