Incendio sull’autobus della linea 28, le fiamme distruggono tutto: paura in strada – VIDEO

Un incendio è scoppiato a bordo dell'autobus della linea 28 a Buenos Aires, in Argentina. Traffico totalmente bloccato.

Momenti di forte apprensione quelli vissuti nelle scorse ore dagli automobilisti in transito lungo via General Paz a Buenos Aires, in Argentina, dove un autobus della linea 28 è andato in fiamme causando non pochi problemi alla viabilità. In pochi minuti il mezzo è stato avvolto dal rogo, con gli occupanti che hanno fatto miracolosamente in tempo ad abbandonarlo prima dell’irreparabile. In men che non si dica, l’incendio si è esteso anche alla sede stradale, con molte auto che sono transitate in maniera ravvicinata alle fiamme, fino al blocco completo del traffico.

Fonte video: Twitter – Fran_bokee