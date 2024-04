Canicattì, nella notte va a fuoco l’auto di due commercianti: in corso le indagini

Le forze dell'ordine hanno ascoltato i due coniugi per capire se avessero visto o sentito qualcosa di sospetto.

Un incendio è divampato a Canicattì, in provincia di Agrigento. Ad andare a fuoco, per cause in corso d’accertamento, un’auto: la Volkswagen Tiguan, che si trovava posteggiata in via Girolamo Li Causi.

Incendio a Canicattì: l’arrivo dei soccorsi

Allarmati dalle alte fiamme, i residenti hanno contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono, dunque, giunti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino che hanno spento l’incendio, oltre ai carabinieri del nucleo Radiomobile, che hanno avviato le indagini. I militari hanno identificato il proprietario della vettura coinvolta nell’incendio a Canicattì, una donna commerciante di 30 anni. Il mezzo era comunque utilizzato dal marito, anch’egli commerciante.

Le forze dell’ordine hanno ascoltato i due coniugi per capire se avessero visto o sentito qualcosa di sospetto. Dopo che i vigili del fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area, sono stati effettuati i sopralluoghi. Al momento sono aperte tutte le ipotesi e spetterà agli inquirenti stabilire l’origine dell’incendio a Canicattì.