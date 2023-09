Cavi elettrici “raccolti per strada” e dati alle fiamme, scatta denuncia a Catania

Intervento della polizia in zona Zia Lisa per un vasto incendio: ecco cosa hanno scoperto gli agenti.

Nella notte tra domenica e lunedì la Polizia di Stato di Catania ha denunciato un uomo, indiziato dei reati di incendio e ricettazione di cavi elettrici, dopo un intervento in zona Zia Lisa.

Ecco il bilancio dell’intervento.

Incendio di cavi elettrici, scatta una denuncia a Catania

Intorno alle 3 di notte, una Volante è in zona Zia Lisa dove, sulla linea 112, erano stati segnalati due uomini intenti a bruciare dei cavi elettrici. Giunti sul posto gli operatori hanno notato un vasto incendio divampato all’interno di una zona di campagna che, a causa del forte vento, si stava pericolosamente avvicinando ad alcune abitazioni vicine.

Gli agenti hanno quindi allertato la Sala Operativa della Questura per far giungere sul posto personale dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio.

Gli accertamenti hanno permesso ai poliziotti di trovare in loco un furgone, aperto, con le chiavi ancora inserite nel quadro e con all’interno del cassone un groviglio di fili di rame.

I provvedimenti

Dopo essere risaliti all’identità del proprietario del mezzo – un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio – lo hanno raggiunto nella sua abitazione. L’uomo ha ammesso di essere stato lui a incendiare i cavi elettrici, che a suo dire, aveva raccolto per strada in vari Comuni della provincia per ricavarne rame.

Dopo le formalità l’uomo è stato denunciato per i reati di incendio e ricettazione dei cavi di rame.