Paura al Cnr di Palermo, fiamme alte nelle prime ore del mattino

Polizia, 118 e vigili del fuoco sul posto per chiarire le cause del rogo.

Incendio nei laboratori del Centro nazionale di Ricerca (CNR) in via Ugo la Malfa di Palermo nelle prime ore del mattino.

Non si hanno al momento notizie di eventuali feriti né un bilancio dei danni alla struttura.

Incendio al Cnr di Palermo

Ancora da chiarire le cause del rogo, ma la prima ipotesi è che a scatenare le fiamme siano state delle batterie al litio. Sul posto sono giunte alcune squadre dei vigili del fuoco per tentare di spegnere le fiamme. Sul posto anche il 118 e la polizia per i rilievi del caso.

Al momento non ci sarebbero feriti.

Immagine di repertorio