“Inferno” di fuoco e fiamme a ridosso della A19, pompieri in azione anche di notte

Un pericoloso incendio nel Palermitano, con conseguenti disagi per il traffico. Intervengono quattro squadre di vigili del fuoco.

Si è registrato nelle scorse ore un pericoloso incendio in zona contrada San Girolamo tra Termini Imerese e Trabia, che avrebbe raggiunto perfino la A19 Palermo-Catania.

Per fortuna non si sono registrati feriti, ma è stato necessario un intervento immediato dei vigili del fuoco per evitare il peggio.

Incendio in contrada San Girolamo, fiamme anche sulla A19

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un incendio di macchia mediterranea e rifiuti accumulati ai bordi delle strade. Le fiamme avrebbero raggiunto un’area a ridosso dell’autostrada Palermo-Catania, chiusa temporaneamente a scopo precauzionale. Pare, infatti, che il fumo intenso nell’area interessata fosse così intenso da non garantire una visibilità ottimale agli utenti della strada.

Sul posto sono intervenuti e hanno operato fino a notte i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona per evitare danni alle abitazioni e alle aziende.

Una giornata “di fuoco”

L’incendio di contrada San Girolamo si è verificato nella serata di ieri, 30 agosto. E non è stato di certo l’unico. Secondo le ultime segnalazioni, infatti, solo ieri Forestale e vigili del fuoco avrebbero spento ben 14 roghi di macchia mediterranea in giro per l’isola. Sulla Palermo-Catania, poi, i pompieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un’auto andata a fuoco – probabilmente per un guasto – nei pressi dello svincolo per Villabate. Un altro episodio che ha provocato disagi alla circolazione, gestiti dalla Polizia Stradale.

Fonte foto: Facebook – Angelo Neri