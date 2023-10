Incendio devasta campagne a S.Stefano Quisquina, il sindaco: “Gesto vile”

"Hanno toccato il nostro patrimonio, non dobbiamo, non possiamo permetterlo",è lo sfogo di Francesco Cacciatore sui social

Un vasto incendio ha devastato nella giornata di ieri le campagna intorno a S.Stefano di Quisquina, in provincia di Agrigento. C’e’ amarezze nelle parole del sindaco Francesco Cacciatore, in un post pubblicato sulle sue pagine social: “Una domenica pomeriggio di grande tristezza! Mentre eravamo impegnati ed entusiasti a ricevere diversi turisti per promuovere le nostre bellezze – scrive il primo cittadino – , dalla tarda mattinata un incendio sfregiava il patrimonio ambientale del nostro territorio, quello di contrada Rocca, contrada Margimuto e dopo qualche ora in contemporanea contrada Minavento/Buonanotte”.

Il sindaco: “Grande amarezza”

“Un gesto vile che lascia profondamente amareggiati. Esprimiamo ferma condanna, vicinanza e solidarietà a quanti hanno subito danni – scrive Cacciatore – , ringraziamo tutti gli operatori delle forze dell’ordine, il Corpo Forestale, la Protezione civile comunale e i gruppi provenienti dai paesi limitrofi, i vigili del fuoco, i volontari e quanti hanno contribuito a fermare l’avanzare delle fiamme. Valuteremo se formulare denuncia e relativa costituzione di parte civile. Hanno toccato il nostro patrimonio, non dobbiamo, non possiamo permetterlo”.

