Paura in una abitazione dell’Agrigentino, incendio distrugge veranda

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona

Un incendio divampato in un’abitazione al piano terra di una palazzina ha creato momenti di paura per una famiglia residente in via Amari a Raffadali, in provincia di Agrigento.

L’intervento dei vigili del fuoco

Per cause ancora da chiarire il rogo sarebbe stato il malfunzionamento di un forno. Le fiamme hanno raggiunto anche raggiunto il vano ascensore e un furgoncino. Lanciato l’allarme da alcuni residenti, sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.