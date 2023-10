VIDEO | Tornano le fiamme a Palermo, incendio alla Favorita

L'ennesimo rogo ai piedi di Monte Pellegrino. In azione vigili del fuoco, Forestale e polizia municipale.

Vigili del fuoco e forestale in azione nel parco della Favorita a Palermo dove un incendio è divampato ai piedi di Monte Pellegrino.

In azione anche un elicottero per controllare la zona dall’alto e un canadair. Sul posto anche pattuglie della polizia municipale per gestire la viabilità e, naturalmente, gli operatori per estinguere il rogo.

Incendio alla Favorita, la situazione a Palermo

Ad alimentare le fiamme c’è il vento, che starebbe spingendo le fiamme verso il capoluogo regionale. Nella mente della popolazione siciliana, in particolare dei cittadini di Palermo, tornano in mente gli atroci ricordi non solo dell’estate appena trascorsa – decisamente “nera” sul fronte incendi, ma anche dei roghi killer delle scorse settimane che hanno portato ben due persone alla morte.

Sui social diverse persone hanno condiviso commenti, foto e video sul rogo nei pressi del Parco della Favorita. Non è ancora chiara l’origine delle fiamme e quindi se si tratti o meno di un incendio doloso.