Incendio devasta ettari di vegetazione a Filicudi, intervengono i vigili del fuoco

Un vasto incendio ha interessato nella tarda mattinata di ieri l’isola di Filicudi (Messina). A seguito di richiesta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lipari è intervenuta in una delle isole delle Eolie per contrastare un incendio di macchia mediterranea, nella zona Val di Chiesa.

L’intervento dei vigili del fuoco

Il personale dei vigili del fuoco, per raggiungere l’isola, si è imbarcato su un gommone della Guardia costiera di Lipari. Sul posto è intervenuto anche un elicottero della Forestale Regionale in supporto alla squadra dei vigili del fuoco che hanno operato bonificando ogni singolo focolaio per evitare che l’incendio riprendesse vigore. L’incendio ha interessato un’area di circa tre ettari di vegetazione.